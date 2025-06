Beşiktaş, Embolo ile görüşmelere başladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve öncelikli olarak hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş , Monaco'nun golcüsü Breel Embolo için görüşmelere başladı.Başkan Serdal Adalı, takıma alınacak golcü için çalışmaların hızlanmasını isterken; Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlılar, Monaco ile temas kurdu.Monaco ile geride kalan sezon 29 lig maçında 1844 dakika süre alan ve 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Kamerun asıllı İsviçreli golcü için Beşiktaş devreye girdi.Fransız ekibi ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan Embolo için Suudi Arabistan'dan da talipler olabileceği konuşulurken, Monaco'nun ayrılığa izin verebileceği belirtildi.Transfer listesinde birçok isim olan Beşiktaş, Breel Embolo için Monaco'dan gelecek bonservis cevabına göre çalışmalarına yön verecek.Breel Donald Embolo, 14 Şubat 1997'de Kamerun'un Yaoundé şehrinde doğmuş İsviçreli profesyonel futbolcudur. 1,87 m boyundaki Embolo, santrafor pozisyonunda görev yapmaktadır. Şu anda Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'da forma giymekte ve İsviçre millî futbol takımını temsil etmektedir.Embolo, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Kamerun'dan Fransa'ya, ardından İsviçre'ye göç etti. Futbol kariyerine İsviçre'de FC Nordstern BS (2006–2008) ve BSC Old Boys (2008–2010) altyapılarında başladıktan sonra, 2010 yılında FC Basel'in altyapısına katıldı. 2014 yılında FC Basel ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine adım attı.FC Basel (2014–2016): Basel formasıyla 61 lig maçına çıkıp 21 gol atarak dikkat çekti.Schalke 04 (2016–2019): 2016'da 26,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman kulübü Schalke 04'e transfer oldu. Ancak, kısa süre sonra ciddi bir ayak bileği sakatlığı geçirerek yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kaldı.Borussia Mönchengladbach (2019–2022): 2019'da Borussia Mönchengladbach'a transfer olan Embolo, burada 88 lig maçında 22 gol kaydetti.AS Monaco: 2022 yazında AS Monaco'ya katıldı. 2023-2024 sezonunda sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre almasına rağmen, 2024-2025 sezonunda formunu yeniden yakalayarak 19 lig maçında 6 gol attı.Embolo, İsviçre millî takımında 2015 yılından itibaren forma giymektedir. 2025 yılı itibarıyla 75 millî maçta 16 gol kaydetmiştir.2015 yılında, henüz 18 yaşındayken, İsviçre'deki mülteci çocuklara ve Kamerun'daki dezavantajlı gençlere destek olmak amacıyla "Embolo Vakfı"nı kurmuştur.