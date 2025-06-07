07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-090'
07 Haziran
Andora-İngiltere
19:00
07 Haziran
Malta-Litvanya
19:00
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

Sevilla'da Marcao'dan ayrılık kararı

Ülkesi Brezilya'dan transfer teklifleri alan 29 yaşındaki Marcao, Sevilla'dan ayrılma kararı aldı.

calendar 07 Haziran 2025 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sevilla'da Marcao'dan ayrılık kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu, Sevilla'da forma giyen Marcao, geleceği ile ilgili kararını verdi. 

İspanyol basınındaki habere göre Marcao'nun, bu yaz Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER TEKLİFLERİ VAR

Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden çeşitli transfer teklifleri aldığı ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

AYRILMAYA HAZIR

Marcao'nun, kişisel şartlarda anlaşılması halinde Sevilla'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.