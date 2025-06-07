Sevilla'da Marcao'dan ayrılık kararı

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu, Sevilla'da forma giyen Marcao, geleceği ile ilgili kararını verdi.



İspanyol basınındaki habere göre Marcao'nun, bu yaz Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.



TRANSFER TEKLİFLERİ VAR



Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden çeşitli transfer teklifleri aldığı ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.



AYRILMAYA HAZIR



Marcao'nun, kişisel şartlarda anlaşılması halinde Sevilla'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.



29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.



