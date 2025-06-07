Fenerbahçe'nin başına büyük ümitlerle gelen ancak şampiyonluğu Jorge Jesus ve İsmail Kartal gibi Galatasaray'a kaptan Jose Mourinho, sezonu kupasız kapatsa da puan ortalaması olarak son 12 yıllık kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
Teknik adamlığa 2000'de Benfica ile başlayan Portekizli çalıştırıcı ardından Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma'da çalıştı. Teknik direktörlük kariyerinin ilk 13 yılında büyük başarılara imza atan Jose, 2013'te Real'den ayrıldıktan sonra ise önce duraklama ardından da gerileme dönemine girdi.
12 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI
Teknik adamlık kariyerinde en iyi puan ortalamasını 2.32 ile Porto'da yakalayan Mourinho, 2010-13 arasında da Real Madrid'in başında 2.30'u gördü. Jose Mourinho, 2013'ten sonra ise ilk kez maç başına 2'inin üzerine puan ortalamasını Fenerbahçe'de yaşadı.
Mourinho, bu sezonu kupasız kapatsa da Fenerbahçe'yle 2.09'luk ortalama yakaladı ve kendi kariyerinin son 12 sezonundaki en iyi puan topladığı dönemini geçirdi.
Teknik adamlığa 2000'de Benfica ile başlayan Portekizli çalıştırıcı ardından Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma'da çalıştı. Teknik direktörlük kariyerinin ilk 13 yılında büyük başarılara imza atan Jose, 2013'te Real'den ayrıldıktan sonra ise önce duraklama ardından da gerileme dönemine girdi.
12 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI
Teknik adamlık kariyerinde en iyi puan ortalamasını 2.32 ile Porto'da yakalayan Mourinho, 2010-13 arasında da Real Madrid'in başında 2.30'u gördü. Jose Mourinho, 2013'ten sonra ise ilk kez maç başına 2'inin üzerine puan ortalamasını Fenerbahçe'de yaşadı.
Mourinho, bu sezonu kupasız kapatsa da Fenerbahçe'yle 2.09'luk ortalama yakaladı ve kendi kariyerinin son 12 sezonundaki en iyi puan topladığı dönemini geçirdi.
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