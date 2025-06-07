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Fenerbahçe, Skriniar'ın alternatifini buldu: Ibanez!

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın alternatifini Suudi Arabistan'da buldu. Sarı-lacivertliler Al Ahli forması giyen Ibanez'i listesine aldı.

calendar 07 Haziran 2025 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 11:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Skriniar'ın alternatifini buldu: Ibanez!
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Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Sarı-lacivertli yönetim de Slovak stoperin bonservisini almak için Paris Saint-Germain'le görüşmelere başladı.

MAAŞ TALEBİ GÖRÜŞMELERİ TIKADI

Fransız ekibiyle 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Ancak Skriniar, Fenerbahçe'den sezon başına 12 milyon euro net maaş talep etti.


BAYRAMDAN SONRA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-lacivertli yönetim, Slovak stoperin bu talebini çok buldu ve görüşmeler bir anda bıçak gibi kesildi. Skriniar'la bayramdan sonra yeniden görüşülecek.

ALTERNATİFİ IBANEZ

Tecrübeli oyuncu önerilen teklifi kabul etmezse defter kapanacak ve Fenerbahçe, Al-Ahli'den Roger Ibanez'e yönelecek. Suudi ekibiyle iyi ilişkiler içinde olan yönetim, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper için kiralama görüşmelerine startı verecek.

PERFORMANSI

46 maçta forma giyen Brezilyalı stoper, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 


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