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Fenerbahçe'de rota yeniden Tuta!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Frankfurt forması giyen 25 yaşındaki stoper Tuta'yı yeniden gündemine aldı.

calendar 07 Haziran 2025 13:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de rota yeniden Tuta!
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Yeni sezonda savunmasını güçlendirecek Fenerbahçe ara transferde de gündemine gelen ancak transferini sonuçlandıramadığı Tuta için yeniden harekete geçme kararı aldı.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-Lacivertliler'in Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoperi bu kez kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve ilerleyen günlerde Brezilyalı oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapacağı da öğrenildi.


SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİ 1 YIL VAR

2019 yılından bu yana Bundesliga ekibinde forma giyen ve kontratının bitmesine 1 yıl kalan olan Tuta'nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

44 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon Alman ekibiyle 44 maça çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusu 3472 dakika sahada kalırken 2 kez gol sevinci yaşadı. 1.85 boyundaki oyuncu hava hakimiyetinin yanı sıra yerinde müdahaleleri ve oyun kurulumuna olan katkısıyla da dikkatleri çekiyor. 


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