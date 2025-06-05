Pazartesi okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi okullar var mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken hem öğrenciler hem de veliler, 9 Haziran Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. 2025 yılı Kurban Bayramı takvimine göre, 9 Haziran bayramın son gününe denk geliyor.

Pazartesi günü resmi tatil günleri arasında yer aldığı için okullarda eğitim verilmeyecek.



2025 yılı Kurban Bayramı'nın son günü olan 9 Haziran Pazartesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Türkiye genelinde tüm eğitim kurumları bu tarihte kapalı olacak.



Bayram tatilinin kaç gün süreceği sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kamu çalışanlarına idari izin verildiği bildirildi.

Bu kapsamda 5 Haziran öğleden sonrası ile birlikte 6, 7, 8 ve 9 Haziran günleri resmi tatil olarak belirlendi. Böylece bayram tatili toplamda 4.5 gün sürecek. Tatilin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili ise şu ana kadar resmi bir karar alınmadı. Herhangi bir ek duyuru yapılmadığı sürece bayram tatili 4.5 günle sınırlı kalacak.