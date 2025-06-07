Yeni sezon öncesi orta sahaya farklı bir profil kazandırmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Lacivertliler, bu doğrultuda bir süredir gündeminde yer alan için önemli aşama kaydetti.



AMRABAT TARİFESİ





Tottenham forması giyen 28 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için kiralama teklifi sunulacak. Fenerbahçe, daha önce Amrabat transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama modelini bu transferde de uygulamayı planlıyor.



TRANSFERDE KÜÇÜK DETAYLAR KALDI





İngiliz kulübünün, Bissouma'yı doğrudan satmak istemesine rağmen zorunlu opsiyon formülüne sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların ileri seviyeye geldiği ve şu anda sözleşmeye eklenecek opsiyon bedelinin belirlendiği kaydedildi. Yıldız orta sahanın sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalması sarı-lacivertlerin elini kolaylaştırıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız orta saha, 2 gol kaydetti.