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Borja Sainz konuştu: Athletic Bilbao!

Norwich City forması giyen ve adı Athletic Bilbao ile geçen Borja Sainz, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

calendar 06 Haziran 2025 22:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borja Sainz konuştu: Athletic Bilbao!
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İngiltere Championship'te Norwich City forması giyen Borja Sainz, geleceğiyle ilgili konuştu.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Athletic Bilbao ile adı geçen İspanyol futbolcu, "Athletic Bilbao, futbola başladığım kulüp. Benim için yaptıkları her şey için minnettarım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.


Açıklamalarını sürdüren Sainz, "Şu anda tatile odaklandım. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi planlıyorum. Ne olacağı zamanla belli olur." diye konuştu.

"KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Borja Sainz, son olarak, "Bu kararı ailem, arkadaşlarım ve menajerimle birlikte vermem gerekiyor. Bu bir süreç ve henüz kesinleşen bir şey yok." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Norwich City'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Borja Sainz'ın Norwich City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


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