Borja Sainz konuştu: Athletic Bilbao!

İngiltere Championship'te Norwich City forması giyen Borja Sainz, geleceğiyle ilgili konuştu.Athletic Bilbao ile adı geçen İspanyol futbolcu, "Athletic Bilbao, futbola başladığım kulüp. Benim için yaptıkları her şey için minnettarım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.Açıklamalarını sürdüren Sainz, "Şu anda tatile odaklandım. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi planlıyorum. Ne olacağı zamanla belli olur." diye konuştu.Borja Sainz, son olarak, "Bu kararı ailem, arkadaşlarım ve menajerimle birlikte vermem gerekiyor. Bu bir süreç ve henüz kesinleşen bir şey yok." dedi.Norwich City'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Borja Sainz'ın Norwich City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.