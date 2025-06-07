Milan'dan Leao için 70 milyon euro'luk karar!

Milan, Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun bonservisini belirledi.



AYRILIK KARARI



Sky'da yer alan habere göre, Leao, Milan'dan ayrılmak istiyor. Portekizli yıldız, bu kararını kulüp yönetimine iletti.



Milan, Leao'nun bu kararının ardından 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini 70 milyon euro olarak belirledi.



BAYERN'İN LİSTESİNDE



Leao'nun Bayern Münih'in listesinde yer aldığı ancak Alman ekibinin transfer için şu anda bir girişiminin olmadığı yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da geride kalan sezonda 50 maça çıkan Rafael Leao, 12 gol attı ve 13 asist yaptı.



