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Milan'dan Leao için 70 milyon euro'luk karar!

Milan, takımdan ayrılmak isteyen Rafael Leao için 70 milyon euro bekliyor.

calendar 07 Haziran 2025 00:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Leao için 70 milyon euro'luk karar!
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Milan, Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun bonservisini belirledi.

AYRILIK KARARI

Sky'da yer alan habere göre, Leao, Milan'dan ayrılmak istiyor. Portekizli yıldız, bu kararını kulüp yönetimine iletti.

Milan, Leao'nun bu kararının ardından 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini 70 milyon euro olarak belirledi.

BAYERN'İN LİSTESİNDE

Leao'nun Bayern Münih'in listesinde yer aldığı ancak Alman ekibinin transfer için şu anda bir girişiminin olmadığı yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 50 maça çıkan Rafael Leao, 12 gol attı ve 13 asist yaptı.


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