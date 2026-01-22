22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Beşiktaş'a Agbadou transferinde bonservis engeli!

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için belirlediği bonservis bedeline henüz ulaşamadı. Siyah-Beyazlılar son olarak 15 milyon euro seviyelerine çıkarken, Wolverhampton 20 milyon euro'dan geri adım atmıyor.

22 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Agbadou transferinde bonservis engeli!
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou transferinde girişimlerini sürdürüyor. Ancak iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda önemli bir fark bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANIT

BBC'nin haberine göre, Premier Lig ekibi Wolves, Fildişi Sahilli stoper için 20 milyon euro talep ederken; Beşiktaş'ın son teklifinin yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde kaldığı belirtildi. İngiliz kulübünün, istenen rakamın altına inmeye şu aşamada sıcak bakmadığı ifade ediliyor. 

Agbadou, geçtiğimiz ocak ayında Reims'ten 19 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer olmuştu.



AFRİKA KUPASI DÖNÜŞÜ YEDEK KALDI

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Agbadou, Newcastle United ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
