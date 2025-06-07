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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü start verecek. İlk çalışmasını Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak siyah-beyazlılar, 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp gerçekleştirecek.

calendar 07 Haziran 2025 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 15:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 28 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Hazırlıklarına bir süre tesislerinde devam edecek Beşiktaş, 4-18 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampındaki hazırlık maçlarının programı ise daha sonra belli olacak.


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