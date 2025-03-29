Haber Tarihi: 29 Mart 2025 14:44 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 14:44

Arefe Günü 1000 İhlas okumak fazileti ve sevabı 2025

Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın faziletleri arefe gününü dua ve ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'na maddi ve manevi olarak hazırlanılan arefe gününde 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in hadis-i şeriflerinde faziletini vurguladığı arefe günü ihlas suresi okumanın önemi nedir? Arefe gününde 1000 ihlas hangi vakitte okunmalı? Bayram öncesi Arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletleri nelerdir? İşte konuya ilişkin bütün bilgiler.

Arefe Günü 1000 İhlas okumak fazileti ve sevabı 2025
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Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti ve önemi, Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi olan 27 Haziran Salı günü 1000 ihlas okumanın birçok fazileti olduğu biliniyor. İşte Arefe günü 1000 ihlas okumanın önemi ve faziletleri...
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMAK HADİSİ

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili 'Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)


Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Arefe Günü'ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü tealanın kıymet verdiği gündür."

"Arefe Günü oruç tutanların, iki senelik günahları af olur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır."

"Arefe Günü 1000 İhlas okuyanın bütün günahları af olur ve duası kabul olur." (Hepsini Besmele ile okumalıdır.)

"Arefe gecesi ibadet edenler, Cehennemden azat olur."

AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz Arefe gününde bu duayı okurdu:

Arapçası: Allahümmec'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran ve fi sem'i nûran ve 'an yemini nûran ve 'an yesari nûran ve fevki nûran ve tahti nûran ve emami nûran ve halfi nûran vec'al li nûran.Ve fi rivayetin: 'Asabi ve lahmi ve demi ve şa'ri ve beşeri kane yekûlü fi du'aihi

Anlamı: Ya Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle. (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?

Bismillahirrahmanirrahim.

1- Kul hüvellahü ehad

2- Allahüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN SEVAPLARI

Bir hadis-i şerifte "Kim ihlas suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS HANGİ VAKİTTE VE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?

Arefe günü 1000 İhlas okurken, ihtiyaç halinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlas'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

 

 


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