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Coco Gauff, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

2025 Roland Garros Tek Kadınlar Finali'ni Aryna Sabalenka'ya karşı 2-1'lik skorla Coco Gauff kazandı ve şampiyon oldu.

calendar 07 Haziran 2025 19:07 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Coco Gauff, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

Başkent Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, karşılaştı.

Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı.


İkinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Sette 6-2 galip gelen ABD'li raket, durumu 1-1'e getirdi.

Gauff, son sette de üstünlüğünü sürdürdü.

Karşılaşmada son seti 6-4, iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferini elde etti.


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