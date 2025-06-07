Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, adım adım Shakhtar Donetsk'e gidiyor.
10 KATINI TEKLİF ETTİLER
Teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getiren Ukrayna ekibi, tecrübeli orta sahaya Fenerbahçe'den kazandığının yaklaşık 10 katını teklif etti.
İSMAİL, TEKLİFE SICAK BAKIYOR
F.Bahçe'den yıllık 400 bin euro bandında maaş alan İsmail'e Shaktar'ın teklifi ise 4 milyon euro oldu. İsmail Yüksek, Arda Turan'dan dolayı teklife sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 30 maçta 1.706 dakika forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.
10 KATINI TEKLİF ETTİLER
Teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getiren Ukrayna ekibi, tecrübeli orta sahaya Fenerbahçe'den kazandığının yaklaşık 10 katını teklif etti.
İSMAİL, TEKLİFE SICAK BAKIYOR
F.Bahçe'den yıllık 400 bin euro bandında maaş alan İsmail'e Shaktar'ın teklifi ise 4 milyon euro oldu. İsmail Yüksek, Arda Turan'dan dolayı teklife sıcak bakıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 30 maçta 1.706 dakika forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti.
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