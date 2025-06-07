07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
16:00
07 Haziran
Andora-İngiltere
19:00
07 Haziran
Malta-Litvanya
19:00
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
21:45
07 Haziran
Avusturya-Romanya
21:45
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
21:45

İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımından dev maaş!

Fenerbahçe'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden İsmail Yüksek, adım adım Arda Turan'ın yeni takımı Shakhtar Donetsk'e gidiyor.

calendar 07 Haziran 2025 13:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 13:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
İsmail Yüksek'e Arda Turan'ın takımından dev maaş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, adım adım Shakhtar Donetsk'e gidiyor.

10 KATINI TEKLİF ETTİLER

Teknik direktörlüğe Arda Turan'ı getiren Ukrayna ekibi, tecrübeli orta sahaya Fenerbahçe'den kazandığının yaklaşık 10 katını teklif etti.

İSMAİL, TEKLİFE SICAK BAKIYOR

F.Bahçe'den yıllık 400 bin euro bandında maaş alan İsmail'e Shaktar'ın teklifi ise 4 milyon euro oldu. İsmail Yüksek, Arda Turan'dan dolayı teklife sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta 1.706 dakika forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 asist kaydetti. 


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.