Beşiktaş'ta Solskjaer'in biletini kestiği ve yıllık maaşından dolayı da yönetimin göndermek istediği Alex Oxlade-Chamberlain için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi oyuncu için talip oldu.
LEICESTER TALİP OLDU
Bu sezon Premier Lig'den düşen Leicester City, İngiliz yıldız için talip oldu. Yönetim, oyuncu Ada temsilcisiyle anlaşması durumunda kolaylık sağlayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 20 maçta forma giyen İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti.
LEICESTER TALİP OLDU
Bu sezon Premier Lig'den düşen Leicester City, İngiliz yıldız için talip oldu. Yönetim, oyuncu Ada temsilcisiyle anlaşması durumunda kolaylık sağlayacak.
PERFORMANSI
Bu sezon 20 maçta forma giyen İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti.
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