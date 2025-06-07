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Chamberlain'e Leicester talip oldu!

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain'e bu sezon küme düşen İngiliz ekibi Leicester City talip oldu.

calendar 07 Haziran 2025 12:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Chamberlain'e Leicester talip oldu!
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Beşiktaş'ta Solskjaer'in biletini kestiği ve yıllık maaşından dolayı da yönetimin göndermek istediği Alex Oxlade-Chamberlain için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi oyuncu için talip oldu.

LEICESTER TALİP OLDU

Bu sezon Premier Lig'den düşen Leicester City, İngiliz yıldız için talip oldu. Yönetim, oyuncu Ada temsilcisiyle anlaşması durumunda kolaylık sağlayacak.

PERFORMANSI

Bu sezon 20 maçta forma giyen İngiliz orta saha, 1 gol kaydetti. 


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