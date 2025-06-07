Beşiktaş'ta Masuaku ikilemi!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'ya yeni sözleşme teklif edilmedi ancak irtibat kopmadı.
Demokratik Kongolu futbolcuyla görüşen siyah-beyazlılar, "Teklifleri değerlendir ancak son onayı vermeden önce aldığın tekliften bizi haberdar et" mesajı iletti.
Siyah-beyazlı ekip bu süreç içerisinde sol bek arayacak. Masuaku'dan daha iyisini bulduğu takdirde yeni bir transfer gerçekleştirecek. Aksi durumda ise 31 yaşındaki futbolcuya sözleşme yenileme teklifi yapılacak ve masaya oturulacak.
Demokratik Kongolu futbolcuyla görüşen siyah-beyazlılar, "Teklifleri değerlendir ancak son onayı vermeden önce aldığın tekliften bizi haberdar et" mesajı iletti.
Siyah-beyazlı ekip bu süreç içerisinde sol bek arayacak. Masuaku'dan daha iyisini bulduğu takdirde yeni bir transfer gerçekleştirecek. Aksi durumda ise 31 yaşındaki futbolcuya sözleşme yenileme teklifi yapılacak ve masaya oturulacak.
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