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Beşiktaş'ta Masuaku ikilemi!

Beşiktaş sol bek arayışlarını sürdürüyor. Ancak siyah beyazlı kulüp Masuaku'dan daha iyisini bulamazsa tecrübeli futbolcuya sözleşme yenileme teklifi sunulacak.

calendar 07 Haziran 2025 11:43
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Masuaku ikilemi!
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku'ya yeni sözleşme teklif edilmedi ancak irtibat kopmadı.

Demokratik Kongolu futbolcuyla görüşen siyah-beyazlılar, "Teklifleri değerlendir ancak son onayı vermeden önce aldığın tekliften bizi haberdar et" mesajı iletti.

Siyah-beyazlı ekip bu süreç içerisinde sol bek arayacak. Masuaku'dan daha iyisini bulduğu takdirde yeni bir transfer gerçekleştirecek. Aksi durumda ise 31 yaşındaki futbolcuya sözleşme yenileme teklifi yapılacak ve masaya oturulacak.


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