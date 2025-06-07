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Kartal Kayra, Beşiktaş'a geri dönüyor

Ole Gunnar Solskjaer'in beğendiği Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kampına katılacak.

calendar 07 Haziran 2025 12:53
Fotoğraf: Kayserispor.org.tr
Kartal Kayra, Beşiktaş'a geri dönüyor
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Beşiktaş'ın Süper Lig takımlarından Kayserispor'a kiraladığı Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı takıma geri dönecek.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın yeni sezon kampına katılacak.

Ole Gunnar Solskjaer tarafından takip edilen ve beğenilen oyuncunun, gelecek sezon için kadroda yer bulması bekleniyor.

KARTAL KAYRA'NIN 2024/25 SEZONU PERFORMANSI

Kayserispor formasıyla bu sezon ligde 33 maça çıkan Kartal Kayra, 3 gol ve 6 asist ile oynadı.


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