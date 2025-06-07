Galatasaray'a Yunus Akgün'den müjdeli haber!

Galatasaray'da Yunus Akgün ile ilgili yaşanan gelişme sarı kırmızılı taraftarları sevindirdi.



Sezonu büyük bir özveri ve ağrı ile tamamlayan milli futbolcu, şampiyonluk yolunda büyük fedakarlıkta bulunmuştu.



Kendisine verilen program dahilinde tedavi sürecini sürdüren Yunus'un tamamen iyileşeceği tarih belli oldu.



HAZIR HALE GELECEK



24 yaşındaki oyuncu, sezon başı kampına fiziksel olarak hazır ve toparlanmış bir şekilde dahil olacak.



PERFORMANSI



Bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 44 maçta boy gösteren Yunus Akgün, 12 gol/14 asist istatistiklerini yakaladı.



