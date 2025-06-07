Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler Devin Özek'in sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte yıldız forveti transfer etmek için harekete geçti.
ANA HEDEF BONIFACE
Fenerbahçe, Leverkusen'in Erik ten Hag'ın takımın başına gelmesiyle birlikte satış listesine koyduğu Victor Boniface için harekete geçti.
DEVİN ÖZEK GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTECEK
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek, eski takımında Boniface'in transfer sürecinde önemli rol oynamıştı. Özek'in Nijeryalı golcünün transferi için eski kulübüyle görüşme yapacağı belirtildi. Alman ekibi golcü futbolcudan 40 milyon euro bonservis bekliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 27 maçta forma giyen golcü futbolcu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
ANA HEDEF BONIFACE
Fenerbahçe, Leverkusen'in Erik ten Hag'ın takımın başına gelmesiyle birlikte satış listesine koyduğu Victor Boniface için harekete geçti.
DEVİN ÖZEK GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTECEK
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek, eski takımında Boniface'in transfer sürecinde önemli rol oynamıştı. Özek'in Nijeryalı golcünün transferi için eski kulübüyle görüşme yapacağı belirtildi. Alman ekibi golcü futbolcudan 40 milyon euro bonservis bekliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 27 maçta forma giyen golcü futbolcu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<