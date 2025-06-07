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Devin Özek'ten Fenerbahçe'ye transfer; Boniface!

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek, eski takımı Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız golcü için görüşme yapacak.

calendar 07 Haziran 2025 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 12:03
Fotoğraf: Imago
Devin Özek'ten Fenerbahçe'ye transfer; Boniface!
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Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler Devin Özek'in sportif direktörlüğe gelmesiyle birlikte yıldız forveti transfer etmek için harekete geçti.

ANA HEDEF BONIFACE

Fenerbahçe, Leverkusen'in Erik ten Hag'ın takımın başına gelmesiyle birlikte satış listesine koyduğu Victor Boniface için harekete geçti.

DEVİN ÖZEK GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTECEK

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek, eski takımında Boniface'in transfer sürecinde önemli rol oynamıştı. Özek'in Nijeryalı golcünün transferi için eski kulübüyle görüşme yapacağı belirtildi. Alman ekibi golcü futbolcudan 40 milyon euro bonservis bekliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 27 maçta forma giyen golcü futbolcu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

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