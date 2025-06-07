Fenerbahçe'de performansıyla bu sezon en fazla eleştirilen isimlerden olan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi Lazio harekete geçiyor.
TEMSİLCİ YOLLAYACAKLAR
Serie A devinin önümüzdeki hafta İstanbul'a temsilci yollayacağı belirtildi.
10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sarri'yi yeniden takımın başına getiren yönetim, Sebastian Szymanski için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.
PERFORMANSI
Bu sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
TEMSİLCİ YOLLAYACAKLAR
Serie A devinin önümüzdeki hafta İstanbul'a temsilci yollayacağı belirtildi.
10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sarri'yi yeniden takımın başına getiren yönetim, Sebastian Szymanski için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.
PERFORMANSI
Bu sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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