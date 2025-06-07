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Lazio, Szymanski için hareket geçti!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi Lazio harekete geçti.

calendar 07 Haziran 2025 11:43 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 11:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Lazio, Szymanski için hareket geçti!
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Fenerbahçe'de performansıyla bu sezon en fazla eleştirilen isimlerden olan Sebastian Szymanski için İtalyan ekibi Lazio harekete geçiyor.

TEMSİLCİ YOLLAYACAKLAR

Serie A devinin önümüzdeki hafta İstanbul'a temsilci yollayacağı belirtildi.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sarri'yi yeniden takımın başına getiren yönetim, Sebastian Szymanski için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

PERFORMANSI

Bu sezon 53 maçta forma giyen Polonyalı yıldız, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 


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