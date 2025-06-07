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Karşıyaka'da yıldızlar kopuyor

Yeni sezon öncesi 15 as oyuncusunu kaybetme tehlikesi yaşayan Karşıyaka'da kadroda büyük bir değişim kapıda. Yönetim belirsizliği sürerken, birçok yıldız futbolcuya teklifler yağıyor, planlamalar ise genel kurul sonrasına bırakılıyor.

calendar 07 Haziran 2025 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da yıldızlar kopuyor
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3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi 15 as futbolcunun sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da mevcut kadro önemli oranda dağılıyor.

Halen yönetimini belirlemeyip 19 Haziran'da 1 ay içinde ikinci kez toplanacak genel kurulu bekleyen İzmir temsilcisinde kontratları biten Cenk Ahmet, Yasin Ozan, Hakan Barış gibi isimlerle yeniden anlaşılmayacak.

Ligde yeni statü gereği kadrosunda 25 yaş ve üzerinde 5 futbolcu bulundurabilecek Karşıyaka'da sözleşmesi süren takımın tecrübeli isimlerinden sol kanat Enes Nalbantoğlu'na da birçok teklif var.

Son iki sezondur kadroda yer alıp takımın en golcülerinden olan Enes'in de yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çekip sözleşmesi devam eden ön libero Kadir de yine transfer teklifleri alan oyuncular arasında.

Sözleşmesi biten yıldız stoper Abdülkadir'in adı Elazığspor'la anılıyor. Ligin en değerli futbolcularından olup boşa çıkan golcü İshak Kurt, sağ kanat Ali Sinan Gayla, stoper İsmail, orta saha Sefa gibi isimlere birçok takım talip. Geçen sezon kiralık gelen Mert Torlak kulübü Alanyaspor'a dönecek. Yeşil-kırmızılılarda kadro planlaması yönetimi bekliyor.


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