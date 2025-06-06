Haber Tarihi: 06 Haziran 2025 11:44 - Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 11:44

Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi final maçında İspanya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu. Portekiz zorlu İspanya karşısında kazanmak ve kupanın sahibi olmak istiyor. İspanya ise Cristiano Ronaldo'lu Portekiz karşısında galibiyet arayacak. Peki, Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya karşı karşıya gelecek. Fransa'yı 5-4 yenerek Portekiz'in rakibi olan İspanya, final mücadelesini kazanmak ve müzesine bir kupa daha yazdırmak istiyor. Peki, Portekiz-İspanya Uluslar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ-İSPANYA ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü saat 22.00'de Münih'te oynanacak.

Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.

 FRANSA'YI 5-4 MAĞLUP ETTİ

Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.
 

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