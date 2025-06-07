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Final için ikinci randevu: Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

calendar 07 Haziran 2025 11:32
Haber: Fenerbahce.org, Fotoğraf: AA
Final için ikinci randevu: Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Bugün 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.

Seride 5 Mayıs Perşembe günü oynanan ilk mücadeleyi Fenerbahçe Beko 93-76 kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Nigel Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, Arturs Zagars 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Tai Odiase 16, Marko Simonovic 12, Şehmus Hazer 10 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u 2-1 ile geçti.

29 Mayıs Perşembe – Fenerbahçe Beko 89-68 Türk Telekom
31 Mayıs Cumartesi – Türk Telekom 85-77 Fenerbahçe Beko
2 Haziran Pazartesi – Fenerbahçe Beko 101-94 Türk Telekom

Bahçeşehir Koleji'nde son durum:

Dejan Radonjic tarafından çalıştırılan Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kenan Sipahi, Jaleen Smith, Şehmus Hazer, CJ Massinburg, Ömercan İlyasoğlu, Maxim Mutaf, Furkan Korkmaz
Forvetler: Ali Yüceoral, Mateusz Ponitka, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh, Göktuğ Baş
Pivotlar: Marko Simonovic, Tai Odiase, Furkan Haltalı
Koç: Dejan Radonjic

Bahçeşehir Koleji, normal sezonu 18 galibiyet ve 12 yenilgiyle beşinci sırada tamamladı. Rakibimiz, Play-off çeyrek finalinde ise Tofaş'ı 2-1 ile geçti.

29 Mayıs Perşembe – Tofaş 94-80 Bahçeşehir Koleji
31 Mayıs Cumartesi – Bahçeşehir Koleji 75-65 Tofaş
2 Haziran Pazartesi – Tofaş 92-96 Bahçeşehir Koleji

Geçmiş karşılaşmalar:

İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonu ilk yarısında 22 Aralık 2024 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 70-82 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı 16, Marko Guduric 14 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Axel Bouteille 23, Tai Odiase 13 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle Türkiye Kupası çeyrek finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 11 Şubat 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 87-56 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 14, Nicolo Melli 12 sayı üretti. Misafir takımda ise Tai Odiase 15 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci yarısında 18 Nisan 2025 tarihinde konuk ettiği rakibini 95-80 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Errick McCollum 17, Tarık Biberovic 15 sayı üretti. Bahçeşehir Koleji'nde ise Furkan Korkmaz 21, Şehmus Hazer 19 sayı üretti.


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