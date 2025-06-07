Trabzonspor'da Ismajli harekatı

Geçtiğimiz sezon özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kabus yaşayan Trabzonspor, birkaç stoper takviyesi için harekete geçmiş durumda.
Gündeme gelen ilk isim Ardian İsmajli. İtalya Serie A'da formasını giydiği Empoli ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki futbolcu şu an boşta. Birçok talibi var ve bunlardan birisi de Trabzonspor.
Hatta bordo mavili yönetim elini çabuk tutarak Arnavut futbolcu ile masaya bile oturdu. Taraflar arasında ilk temasın olumlu geçtiği belirtildi. Yani bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.
29 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz yıl Empoli formasını 29 maçta giyen İsmajli gol ve asist üretemedi. Hava toplarında etkili olan, sorumluluk almaktan çekinmeyen 1.87 boyundaki futbolcu özellikle adam markajında çok üst düzeyde. Bordo mavili yönetim, bonservis bedeli olmadığı için talibi çok olan Arnavut futbolcunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Bu nedenle taraflar arasında yakın bir zamanda yeni bir görüşme yapılması da gündemde. Önümüzdeki sezon stoper hattında Batagov ve İsmajli ikilisi ana kadroda görev yapabilir.
Gündeme gelen ilk isim Ardian İsmajli. İtalya Serie A'da formasını giydiği Empoli ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki futbolcu şu an boşta. Birçok talibi var ve bunlardan birisi de Trabzonspor.
Hatta bordo mavili yönetim elini çabuk tutarak Arnavut futbolcu ile masaya bile oturdu. Taraflar arasında ilk temasın olumlu geçtiği belirtildi. Yani bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.
29 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz yıl Empoli formasını 29 maçta giyen İsmajli gol ve asist üretemedi. Hava toplarında etkili olan, sorumluluk almaktan çekinmeyen 1.87 boyundaki futbolcu özellikle adam markajında çok üst düzeyde. Bordo mavili yönetim, bonservis bedeli olmadığı için talibi çok olan Arnavut futbolcunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Bu nedenle taraflar arasında yakın bir zamanda yeni bir görüşme yapılması da gündemde. Önümüzdeki sezon stoper hattında Batagov ve İsmajli ikilisi ana kadroda görev yapabilir.
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