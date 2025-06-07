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Genoa, Jean Onana'yı takımda tutmak istiyor!

Genoa Teknik Direktörü Patrick Viera, Beşiktaş'ta isteneni veremeyen Jean Onana'yı takımda tutmak istiyor.

calendar 07 Haziran 2025 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2025 11:39
Fotoğraf: X.com
Genoa, Jean Onana'yı takımda tutmak istiyor!
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Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Jean Onana için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların geçen sezon Genoa'ya kiraladığı Jean Onana için İtalyan kulübünün opsiyonu kullanmaya yakın olduğu ortaya çıktı.

Genoa Teknik Direktörü Patrick Viera'nın deneyimli futbolcuyu takımında tutmak istediği ve 1.2 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Bayramdan sonra tarafların transfer görüşmelerine başlayacağı belirtildi.


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