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Garnacho, Manchester United'dan ayrılıyor!

Alejandro Garnacho, Manchester United'dan ayrılıyor. Premier Lig'de kalma ihtimali güçlü; üç kulüp genç yıldıza talip oldu.

calendar 07 Haziran 2025 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Garnacho, Manchester United'dan ayrılıyor!
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Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho, kulüpten ayrılıyor. Transfer dünyasının güvenilir isimlerinden Fabrizio Romano'nun haberine göre hem oyuncu hem de kulüp cephesi, yolları ayırma konusunda anlaşmaya vardı.

20 yaşındaki Arjantinli futbolcunun yeni adresi henüz netlik kazanmasa da Premier Lig'de kalması güçlü bir ihtimal. Romano'ya göre İngiltere'den üç kulüp Garnacho'yu kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti. Ayrıca Almanya'dan Bayer Leverkusen ve bazı İtalyan kulüpleri de oyuncuya ilgi gösteriyor.

Manchester United altyapısından yetişen Garnacho, son yıllarda gösterdiği performansla hem kulübün hem de Arjantin Milli Takımı'nın önemli yeteneklerinden biri hâline gelmişti. Genç futbolcunun transfer süreci yaz aylarında netleşecek.



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