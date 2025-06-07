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Felix Uduokhai resmen Beşiktaş'ta!

Felix Uduokhai'nin zorunlu satın alma maddesi devreye girdi. Alman stoper, 30 Haziran 2027 tarihine kadar Beşiktaş'ta devam edecek.

calendar 07 Haziran 2025 11:19
Fotoğraf: AA
Felix Uduokhai resmen Beşiktaş'ta!
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Beşiktaş sezon başında Augsburg'dan Felix Uduokhai'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. 27 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesindeki madde devreye girdi. Beşiktaş, 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kontratta +2 milyon euroluk bonuslar bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİFLERE AÇIK

Yönetimin iyi teklifler gelmesi halinde oyuncuyu satabileceği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş'ın 1 stoper takviyesi daha yapması bekleniyor. Felix Uduokhai satılırsa, ikinci bir isim için de çalışmalar başlayacak.

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