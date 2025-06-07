Felix Uduokhai resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş sezon başında Augsburg'dan Felix Uduokhai'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. 27 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesindeki madde devreye girdi. Beşiktaş, 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca kontratta +2 milyon euroluk bonuslar bulunuyor.
BEŞİKTAŞ TEKLİFLERE AÇIK
Yönetimin iyi teklifler gelmesi halinde oyuncuyu satabileceği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş'ın 1 stoper takviyesi daha yapması bekleniyor. Felix Uduokhai satılırsa, ikinci bir isim için de çalışmalar başlayacak.
BEŞİKTAŞ TEKLİFLERE AÇIK
Yönetimin iyi teklifler gelmesi halinde oyuncuyu satabileceği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. Beşiktaş'ın 1 stoper takviyesi daha yapması bekleniyor. Felix Uduokhai satılırsa, ikinci bir isim için de çalışmalar başlayacak.
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