Borsa Bugün Kaçta Kapanıyor? Borsa İstanbul Yarım Gün İşlem Saatleri ve Arefe Günü Kapanışı

Kurban Bayramı öncesinde Borsa İstanbul'un çalışma saatleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle arefe günü uygulanacak olan yarım gün çalışma düzeni ve kapanış saati merak konusu. İşte 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü Borsa İstanbul'un işlem saatleri ve diğer detaylar:

2025 yılı Kurban Bayramı'nın arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul yarım gün açık olacaktır. Yapılan duyurulara göre, Borsa İstanbul'da işlemler saat 13:00'e kadar devam edecektir. Öğleden sonra ise Borsa İstanbul, resmi tatil sebebiyle kapalı olacaktır.

Yatırımcıların arefe günü işlemlerini bu saatlere göre planlamaları önem arz etmektedir.

Yarım gün uygulaması olan arefe günü, Borsa İstanbul'daki işlem saatlerinde bazı değişiklikler yaşanmaktadır. İşte 5 Haziran 2025 Perşembe günü Borsa İstanbul Pay Piyasası için geçerli olacak yarım gün işlem saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama: 09:40 - 09:55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme: 09:55 - 10:00

Sürekli İşlem: 10:00 - 12:30

Kapanış Marj Yayını: 12:30 - 12:31

Kapanış Seansı Emir Toplama: 12:31 - 12:35

Kapanış Fiyatı Marj Yayını: 12:37 - 12:38

Kapanış Fiyatından İşlemler: 12:38 - 12:40



Bu saatler Pay Piyasası (hisse senetleri) için geçerlidir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için ise işlem saatleri 09:30 - 12:40 olarak belirlenmiştir. Diğer türev pazarlarda da benzer saatlerde işlem yapılacaktır.

Kurban Bayramı resmi tatili 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecektir. Bu süre zarfında Borsa İstanbul tamamen kapalı olacaktır.

6 Haziran 2025 Cuma, 7 Haziran 2025 Cumartesi, 8 Haziran 2025 Pazar ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günleri Borsa İstanbul'da herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Borsa, 10 Haziran 2025 Salı günü normal işlem saatlerine dönecektir.

Borsa İstanbul'da yarım gün uygulaması olduğunda, Pay Piyasası işlemleri genellikle saat 12:40'ta sona erer. Ancak arefe gününe özel olarak 2025 yılında Borsa İstanbul'un saat 13:00'te kapanacağı duyurulmuştur. Bu nedenle, arefe günleri kapanış saatine dikkat etmek önemlidir.

Şu an 5 Haziran 2025 Perşembe günü ve saat 11:55. Bu durumda, Borsa İstanbul bugün arefe günü olması sebebiyle saat 13:00'te kapanacaktır. Yatırımcıların işlemlerini bu kapanış saatine göre ayarlamaları gerekmektedir.