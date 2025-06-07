Mauro Icardi'de endişe yok!

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tottenham ile oynanan maçta çarpraz bağlarını koparan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, önümüzdeki sezon geri dönecek.
Galatasaray yönetiminden alınan bilgiye göre; Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli'den çok umutlu, gelecek sezon takıma en büyük katkıyı sağlayacak isim olacağını düşünüyor. Buruk, Icardi'nin kendine çok iyi baktığından emin.
Kutlamalar için geldiği Türkiye'de yaklaşık 1 hafta tesislerde çalışan Mauro, bu hareketiyle disiplin ve kararlılığını göstererek hocasının güvenini kazandı.
Galatasaray yönetiminden alınan bilgiye göre; Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli'den çok umutlu, gelecek sezon takıma en büyük katkıyı sağlayacak isim olacağını düşünüyor. Buruk, Icardi'nin kendine çok iyi baktığından emin.
Kutlamalar için geldiği Türkiye'de yaklaşık 1 hafta tesislerde çalışan Mauro, bu hareketiyle disiplin ve kararlılığını göstererek hocasının güvenini kazandı.
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