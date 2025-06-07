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Mauro Icardi'de endişe yok!

Galatasaray yönetimi, sakatlığını atlatan Mauro Icardi'nin önümüzdeki sezon en büyük katkıyı vereceğini düşünüyor.

calendar 07 Haziran 2025 11:43
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'de endişe yok!
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Tottenham ile oynanan maçta çarpraz bağlarını koparan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, önümüzdeki sezon geri dönecek.

Galatasaray yönetiminden alınan bilgiye göre; Teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli'den çok umutlu, gelecek sezon takıma en büyük katkıyı sağlayacak isim olacağını düşünüyor. Buruk, Icardi'nin kendine çok iyi baktığından emin.

Kutlamalar için geldiği Türkiye'de yaklaşık 1 hafta tesislerde çalışan Mauro, bu hareketiyle disiplin ve kararlılığını göstererek hocasının güvenini kazandı.

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