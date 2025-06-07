Özel gereksinimli sporcuların hedefi Türkiye'yi dünyada temsil etmek

Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli gençler, atletizmde elde ettikleri derecelerle Para Atletizm Milli Takımı'na girip Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.Okulda beden eğitimi öğretmenleri Kader Bozkurt ve Gürkan Algan öncülüğünde 4 sene önce oluşturulan atletizm takımı, kurulduğu günden bu yana ders saatleri dışında düzenli antrenmanlar yapıyor.Bu kapsamda atletizmde yetenekli öğrenciler belirlenerek "uzun mesafe koşu", "kısa mesafe sprint", "uzun atlama" ve "gülle atma" dallarında özel çalışmalar yürütüldü.Emeklerinin karşılığını alan öğrenciler, 2020 ile 2024 yılları arasında düzenlenen şampiyonalarda 4'er birincilik ve ikincilik ile 2 kez üçüncülük elde etti.Öğrenciler, bu yıl ise Karaman'da 81 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, farklı kategorilerde 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı.Para Atletizm Milli Takımı'na girmeyi hedefleyen öğrenciler, çalışmalarını sürdürüyor.Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulu Müdür Yardımcısı Sadiye Candüz, AA muhabirine, okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin özel gereksinimli çocukların yeteneklerini keşfettiğini söyledi.Kentte 4 yıl önce katıldıkları yarışmalarla Türkiye şampiyonalarında yer alma hakkı kazandıklarını anlatan Candüz,ifadelerini kullandı.Beden eğitimi öğretmeni Kader Bozkurt ise okulda göreve başladığı ilk andan itibaren öğrencilerin sportif potansiyellerini ortaya çıkarmaya çabaladığını dile getirdi.Elde ettikleri derecelerle emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:Bozkurt, özel gereksinimli bireylerin toplumda yer bulmasında sportif başarıların önemine işaret etti.Elde ettikleri derecelerin motivasyonlarını yükselttiğini vurgulayan Bozkurt,diye konuştu.Beden eğitimi öğretmeni Gürkan Algan da 30 yıldır okul sporları alanında çalışmalar yürüttüğüne değindi.Sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını kaydeden Algan,dedi.Öğrencilerden Selin Uysal ile Yağmur İşbilen, spor yaparken kendilerini özgür hissettiklerini, Para Atletizm Milli Takımı'na girip Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediklerini anlattı.