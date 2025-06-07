17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'ya gitti

17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 9-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bugün Kuzey Makedonya'ya hareket etti.



Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:



45 kilo - Mustafa Güven



48 kilo - Barış Soylu



51 kilo - Serkan Gülle



55 kilo - Osman Ege Özdemir



60 kilo - Abdulsamet Arslantaş



65 kilo - Mesut Söğüt



71 kilo - Ali Kılınç



80 kilo - İsmail Bereket



92 kilo - Ahmet Enes Uzun



110 kilo - Arda Uğur



