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17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'ya gitti

17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kuzey Makedonya'ya gitti. Üsküp'te madalya mücadelesi verecek milliler, 9-15 Haziran tarihleri arasında mindere çıkacak.

calendar 07 Haziran 2025 16:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'ya gitti
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17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 9-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bugün Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

45 kilo - Mustafa Güven

48 kilo - Barış Soylu

51 kilo - Serkan Gülle

55 kilo - Osman Ege Özdemir

60 kilo - Abdulsamet Arslantaş

65 kilo - Mesut Söğüt

71 kilo - Ali Kılınç

80 kilo - İsmail Bereket

92 kilo - Ahmet Enes Uzun

110 kilo - Arda Uğur


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