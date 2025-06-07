17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'ya gitti

17 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 9-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bugün Kuzey Makedonya'ya hareket etti.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:
45 kilo - Mustafa Güven
48 kilo - Barış Soylu
51 kilo - Serkan Gülle
55 kilo - Osman Ege Özdemir
60 kilo - Abdulsamet Arslantaş
65 kilo - Mesut Söğüt
71 kilo - Ali Kılınç
80 kilo - İsmail Bereket
92 kilo - Ahmet Enes Uzun
110 kilo - Arda Uğur
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 9-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular, bugün Kuzey Makedonya'ya hareket etti.
Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:
45 kilo - Mustafa Güven
48 kilo - Barış Soylu
51 kilo - Serkan Gülle
55 kilo - Osman Ege Özdemir
60 kilo - Abdulsamet Arslantaş
65 kilo - Mesut Söğüt
71 kilo - Ali Kılınç
80 kilo - İsmail Bereket
92 kilo - Ahmet Enes Uzun
110 kilo - Arda Uğur
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