Bilyoner'de Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı izle, canlı oyna!

Real Madrid ile Atletico Madrid'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bilyoner'de Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı izle, canlı oyna!
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04 Şubat 2024 11:52
Son güncelleme 04 Şubat 2024 15:08
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Santiago Bernabeu'da başlayacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Jose Martinez düdük çalacak. Madrid derbisi Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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TAKIMLARDA SON DURUM

Real Madrid, geride kalan 22 haftada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Carlo Ancelotti'nin ekibi topladığı 57 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Atletico Madrid ise 22 maçta, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 47 puan topladı. Diego Simeone'nin ekibi ligde dördüncü sırada yer alıyor.

REAL MADRID MUHTEMEL 11


ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'İ




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