Bilyoner, 2023-24 sezonunun en'lerini açıkladı

Spor dünyasında dolu dolu geçen bir sezon daha geride kaldı. Eğlenceli içeriği ve sorumlu oyun yaklaşımıyla spora değer katan Bilyoner, sezon boyunca sporseverlerin buluşma noktası olmaya devam etti. Milyonlarca kullanıcıyla Türkiye'de ve dünyada yılın nabzını tutan Bilyoner, sporda 2023-24 sezonunun en'lerini açıkladı.Bilyoner'de en çok oynanan maçların zirvesinde; Türkiye Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gerçekleştirilen futbol maçları yer aldı. Mayıs ayının sonunda biten Türkiye Süper Ligi'nde sezonu ilk iki sırada bitiren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynadığı 37. hafta karşılaşması futbol kategorisinde en çok bahis yapılan karşılaşma oldu. B. Dortmund-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u konuk ettiği rövanş maçı, en çok bahis oynanan karşılaşmalar olurken; bu mücadeleleri Şampiyonlar Ligi'nde yapılan Bayern Münih-Real Madrid maçı takip etti.Bilyoner'de, 2023-24 sezonu boyunca oynanan basketbol bahislerine EuroLeague'deki Final-Four eşleşmeleri damgasını vurdu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Panathinaikos ile Berlin'de oynadığı maç, Bilyoner'de en çok bahis oynanan basketbol karşılaşması olarak öne çıktı. Real Madrid ile Panathinaikos arasındaki mücadele bahislerde ikinci sırada yer alırken, kullanıcıların Fenerbahçe'nin Monaco'yu geçerken oynadığı diğer maçlara da odaklandığı gözlemlendi. Amerika Basketbol Ligi NBA'den Denver Nuggets-Golden State karşılaşması ise Bilyoner'de en çok oynanan 3. basketbol maçı oldu.Kazandığı tarihi başarılarla dünyanın 1 numarası olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımızın heyecan dolu maçları, Bilyoner'in "Futbol ve Basketbol Dışında En Çok Oynanan Maçlar" kategorisinde de kendine yer buldu. Milli Takımımızın Kadınlar Milletler Ligi'nde oynadığı ABD, Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Sırbistan ve FIVB Kadınlar Voleybol Olimpiyat Eleme Turnuvası'ndaki Japonya maçları listenin ilk üç sırasını oluşturdu. Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye-İtalya maçı ve Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı-Fenerbahçe mücadelesi de dördüncü ve beşinci en çok bahis oynanan voleybol maçları oldu.En çok oynanan ligler sıralamasında bir sürpriz yaşanmadı. Türkiye Süper Ligi, Bilyoner kullanıcıları arasında 2023-24 sezonunda da en popüler lig olmaya devam etti. Türkiye Süper Ligi'ni sırasıyla İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi takip etti.Futboldan sonra en çok ilgi gören sporların başında gelen basketbol oyunları da Bilyoner'de büyümesini sürdürüyor. NBA, bir kez daha en çok oynanan basketbol ligleri arasında ilk sırada yer aldı. NBA'in ardından; Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin mücadele ettiği EuroLeague, Türkiye Basketbol Süper Ligi sıralanırken, Güney Kore KBLw ve Çin Basketbol Ligleri de sürprize imza atarak bu listeye giren organizasyonlar oldu.Bilyoner'in paylaştığı verilerle, en çok bahis oynanan futbol ve basketbol takımları da belirlendi. Futbolda Fenerbahçe en çok bahis oynanan takım oldu. Listenin devamında; Galatasaray, Beşiktaş, Real Madrid ve Trabzonspor yer aldı. Fenerbahçe, en çok bahis oynanan basketbol takımları arasında da birinci olurken; ilk beş sırada ayrıca Anadolu Efes, Real Madrid, Beşiktaş ve New York Knicks yer aldı.Bilyoner'in en çok ilgi gören kategorilerinden canlı bahis oyunlarında da büyük bir heyecan yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde oynanan B.Dortmund-Real Madrid karşılaşması en çok canlı bahis oynanan maç oldu. Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe ve Galatasaray-Fatih Karagümrük maçları da canlı oyunların ikinci ve üçüncü sırasında yer buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Bayern Münih arasında oynanan iki maç canlı bahislerin yoğunlaştığı diğer karşılaşmalar oldu.Bilyoner, futbol ve basketbol bahislerinde en çok oynanan tahmin seçeneklerini de paylaştı. 2023-24 sezonunda en çok oynanan futbol bahislerinde "Maç Sonucu" birinci olurken, listenin devamında "2.5 Altı/Üst ", "İlk Yarı 1.5 Alt/Üst", "3.5 Alt/Üst" ve "1.5 Alt/Üst" yer aldı.Basketbol bahislerinde de "Maç Sonucu" seçeneği tahminler arasında ilk sırada yer aldı. Bu kategoride ilk beş sıra; "1. Çeyrek Sonucu", "İlk Yarı Sonucu", "3. Çeyrek Sonucu" ve "4. Çeyrek Sonucu" seçenekleri ile devam etti.