Hapoel Tel Aviv'de forma giyen eski NBA guardı Patrick Beverley, ligin muhtemelen dört sayı çizgisi ekleyebileceği konusunda spekülasyon yaptı.



Beverley yakın zamanda 'Pat Bev Pod With Rone' isimli podcast'inde NBA'in dört sayı çizgisi ekleme olasılığını ele aldı:



"NBA'in buna dokunmamazlık edeceğini sanmıyorum. Yeni şeyler denemeyi seviyorlar. Bir yıl boyunca nasıl olacağını görmek için deneyip sonra eskiye dönebilirler. Hatta 'Önce G League'de deneyelim' bile diyebilirler.



Ama dört sayı, hatta beş sayılık basket gelirse, çok fazla sayı atılır ama kelimenin tam anlamıyla tarihin en kötü şut yüzdeleriyle oynanır. Fakat bana kalırsa bu sadece belli oyuncular için geçerli olur. Onları savunmuyorum. NBA oyuncuları zekidir; o kadar uzaktan şut atmazlar. Üçlük atamayan bile bir sürü oyuncu var, dörtlüğe de kalkışmazlar."



Filipin Basketbol Ligi'nin (PBA) oyuna dahil ettiği dört sayı çizgisi, potadan 8,22 metre uzaklıkta konumlandırılmıştı. Karşılaştırıldığında, NBA'in üç sayı çizgisi potanın merkezinden 7,24 metre uzaklıkta yer alıyor.



Washington Wizards forveti Kyle Kuzma da yakın zamanda dört sayı çizgisi fikrine olan ilgisini dile getirerek, bunun gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini ima etmişti.





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