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Beşiktaş'tan gol yağmuru

Beşiktaş, Slaovakya'daki ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Gyirmot'u 4-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan gol yağmuru
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08 Temmuz 2018 16:46
Beşiktaş, Slovakya'daki devam eden kampta ikinci hazırlık maçını da oynadı. Beşiktaş, Macaristan 2. Ligi ekiplerinden Gyirmot ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, 90 dakika sonunda Gyirmot'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada ve 70. dakikada Vagner Love, 49. dakikada Oğuzhan Özyakup, 72. dakikada Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 40 dakikasında Babel bir penaltı atışından yararlanamadı.

Siyah-beyazlı ekip önceki hazırlık maçında Siofok ile 1-1 berabere kaldı.



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