Beşiktaş, 15 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla ve yine 10 kişi mağlup etti🔥🔥🔥



17 Nisan 2005 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

29 Kasım 2020 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş pic.twitter.com/8q6Cruy0RT



— Sporx (@sporx) November 29, 2020

EROL BULUT'TAN 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

GÖKHAN GÖNÜL GERİ DÖNDÜ

HASTALIKTAN VE SAKATLIKTAN DÖNENLER KADRODA

CANER ERKİN YERİNE NOVAK

OZAN TUFAN'DAN VAZGEÇİLEMEDİ

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

SOSA VE JOSEF, ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

MAURICO LEMOS 3 MAÇ SONRA 11'DE

MARADONA UNUTULMADI

BEŞİKTAŞ MAÇA GOLLE BAŞLADI

FENERBAHÇE OYUNDAN KOPTU

BEŞİKTAŞ İKİNCİ GOLÜNÜ BULDU

PAPISS CISSE, FARKI 1'E İNDİRDİ

DEVRE SONUNDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

BEŞİKTAŞ, 50'DE 10 KİŞİ KALDI

NECİP UYSAL, KAFAYLA ARKA DİREKTE ATTI

OZAN TUFAN, YİNE FARKI 1'E İNDİRDİ

NSAKALA İLE FARK TEKRAR İKİ

OZAN TUFAN, 90+7'De PENALTIDAN ATTI

BEŞİKTAŞ, 2 KRİTİK MAÇTAN 6 PUAN ÇIKARDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 4-3'lük skorla kazandı.Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 4 ve 20. dakikalardaki golleriyle maça 2-0 öne geçerek başladı. Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi.İkinci yarının başında Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Necip Uysal, 53. dakikada golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 68. dakikadaki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Beşiktaş, Fabrice Nsakala ile 88. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmiştir.Beşiktaş, Aboubakar ile bu sezon en erken golünü attı. Ayrıca Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla iki gol attı. Necip Uysal ise Beşiktaş formasıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 maç ve 20 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya düştü. Beşiktaş ise 9 maçta puanını 16'ya yükseltti.Fenerbahçe, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasına göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Bulut, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül'ü yeniden kadrosuna dahil ederken, savunma hattından Serdar Aziz'i yedeğe çekti. Orta sahada Mert Hakan Yandaş'ı da yedek oturtan Bulut, bu oyuncunun yerine Ozan Tufan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 3-2 yendiği karşılaşmaya göre tek değişiklikle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve derbi maçta forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün yerine Valentin Rosier'e şans verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif olduğu için Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Rosier, savunmanın sağında görev aldı. Yalçın, kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Medipol Başakşehir mücadelesinde olduğu gibi Utku Yuvakuran'a görev verdi. Savunmanın göbeğinde yine Necip Uysal ve Francisco Montero'yu tercih eden Yalçın, sol bekte ise genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Medipol Başakşehir maçında savunmanın önünde uyumlu bir görüntü ortaya koyan Josef de Souza ile Atiba, derbi de aynı görevi yerine getirmeye çalıştı. Rachid Ghezzal sağ kanatta, Cyle Larin ise sol kanatta takımına destek verdi. Bernard Mensah'ın hücuma dönük orta saha oynadığı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Beşiktaş'a karşı formasına kavuştu. Milli maç arasında sakatlık yaşayan ve ligdeki Gençlerbirliği ile kupadaki Sivas Belediyespor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, hafta içinde takımla çalışmalara başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer milli sağ beki Nazım Sangare'nin yokluğunda sakatlığını atlatan Gökhan, eski takımı Beşiktaş karşısında ilk 11'deki yerini aldı.Geçen hafta Kovid-19 ve sakatlıklardan dolayı kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, Fabrice N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner, derbi maçın kadrosunda yer aldı. Bu dört oyuncu, Fenerbahçe maçına yedek başladı. Siyah-beyazlı ekipte 16 yaşındaki Emre Bilgin geçen haftaki gibi derbi maçta yedekler arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi ilerleyen dakikalarda şans bekledi.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, derbide sol beklerinden Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oynatmayı tercih etti. Sezon başından itibaren oldukça etkili bir performans sergileyen ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Caner, ligde Gençlerbirliği'ne karşı forma giymemiş, kupada ise Sivas Belediyespor maçına 11'de başlamıştı. Ligde geride kalan haftalarda Gençlerbirliği dışında tüm maçlara 11'de başlayan Caner, Beşiktaş karşısında ise yedek oturdu. Fenerbahçe'nin bir diğer önemli sol beki Filip Novak ise Gençlerbirliği mücadelesinin ardından Beşiktaş derbisine de 11'de başladı.Erol Bulut, Ozan Tufan'ı Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkarttı. Sezon başından beri tıpkı Caner Erkin gibi çok iyi bir performansa imza atan ve adından sık sık söz ettiren Ozan, ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyunmuştu. Kupadaki Sivas Belediyespor maçının ilk yarısında forma giyen Ozan, Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynadı.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Mbwana Samatta ile hasta Sinan Gümüş ve Enner Valencia, Beşiktaş derbisinde forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda yer almadı.Beşiktaş, derbi mücadelesine Kovid-19, sakatlık ve kırmızı kart cezasından dolayı 5 eksikle çıktı. Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz, kadroda bulunamadı. Sakat Gökhan Töre ve Adem Ljajic derbi maçta takımlarını yalnız bıraktı. Domagoj Vida ile Ajdin Hasic de derbi maçın kadrosunda yer alamadı.Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, eski takımına karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti. Türkiye kariyerine 2014-2015'te Beşiktaş ile başlayan Arjantinli oyuncu, daha sonra Trabzonspor'da da forma giymişti. Sosa, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe ile ilk kez Beşiktaş'a karşı oynadı.Siyah-beyazlı ekibin bu sezon transfer ettiği Josef de Souza, eski takımına karşı görev aldı. Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Brezilya ekibi Sao Paulo'dan transfer ettiği De Souza, 2018-2019'un başına kadar sarı-lacivertli formayı giydi. Sarı-lacivertli ekipte 96 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta şu ana dek 4 karşılaşmada süre aldı.Pandemiden dolayı seyircisiz oynanan maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, Kadıköy'deki karşılaşmalarda siyah-beyazlı taraftarların daha önce yer aldığı deplasman tribününe giderek sembolik şekilde bu bölümü alkışladı. Bu tribünde ayrıca vefat eden siyah-beyazlı taraftarların fotoğrafları da konuldu.Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, ligde 3 maç sonra pozisyonunda görev aldı. Sezon başında iyi bir performansa imza atan Lemos, 4. hafta Fatih Karagümrük karşısında kırmızı kart görerek bir sonraki hafta Göztepe maçında forma giyememişti.Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşan 24 yaşındaki stoper, bu maçta sonra ise stoperde görev alamamıştı.Son olarak geçen haftaki Gençlerbirliği müsabakasında Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakatlığında sağ bek olarak forma şansı bulan Lemos, 3 maç aranın ardından Beşiktaş derbisine pozisyonunda çıkmayı başardı.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı.Maradona'nın vefatı nedeniyle ısınma bölümünün bir kısmında statta müzik açılmadı. Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya üzerlerinde "adios" (Güle güle) yazan ve Maradona'nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı.Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok" yazılı tişörtleri giydi.Fenerbahçe, mücadeleye daha atak başlayan tareaf oldu. Henüz 1. dakikada Ozan Tufan ile Fenerbahçe pozisyonun kıyısından döndü. Dakika 2'de Perotti altıpas önünde önce Rosier'e takıldı, dönen topu geri alıp tekrar vurdu ama direğin hemen üstünden auta gitti.Maça temkinli başlayan Beşiktaş, ilk atağında golü buldu.4. dakikada Cyle Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Vincent Aboubakar, Mauricio Lemos'u çalımla ekarte ederek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden, 90 diye tabir edilen yerden ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş, bu sezonun en erken golünü de Fenerbahçe deplasmanında bulmuş oldu.Fenerbahçe, golü yedikten sonra oyun disiplininden koptu. Beşiktaş ise daha çok adamla ve daha tehlikeli ataklar yapmaya başladı. Fenerbahçe kalesinde arka arkaya fırsatlar yakalayan Beşiktaş, 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı.Hızlı gelişen atakta Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vincent Aboubakar, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atmayı başardı.Fenerbahçeli oyuncular, golden önce Montero'nun Papiss Cisse'ye faul yaptığına dair itirazda bulundu. VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'den onay bekleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, gelen onay üzerine santrayı gösterdi.Fenerbahçe, 30. dakikadan sonra tekrar oyuna hakim oldu. Beşiktaş ise savunmada daha tedbirli kalıp kontratak fırsatları arayarak oynadı.Üst üste ataklar yapan Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse ile farkı 1'e indirdi.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcel Tisserand kafayla topu arka direğe indirdi. Pozisyonu iyi takip eden Papiss Cisse yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Utku Yuvakuran'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe'de Diego Perotti 34. dakikada sağ bacağından sakatlanarak kenara geldi. Yerine Caner Erkin 37. dakikada girdi.Devre sonunda Beşiktaş, daha etkili ataklar yapan taraf oldu. Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışından attığı ve direk dibinden auta giden top, ilk yarının son bölümün en dikkat çeken pozisyonuydu.Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın, ilk yarının uzatma dakikalarında 4. hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarının başında Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi oyundan alarak yerlerine Mert Hakan Yandaş ve Kemal Ademi'yi oyuna sürdü.Ev sahibi ekip, ikinci yarıya daha atak başlayan taraf oldu. Beşiktaş kalesine daha çok oyuncuyla giden Fenerbahçe, ceza sahası dışından şutlarla gol şansı aradı. Beşiktaş, mücadelenin 50. dakikasında 10 kişi kaldı. Cyle Larin, Gökhan Gönül'e eliyle yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Cyle Larin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra 53. dakikada Necip Uysal ile golü buldu. Marcel Tisserand'ın uzaklaştıramadığı top sonrasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Josef De Souza arka direğe ortasını yaptı. Pozisyonu iyi takip eden Necip Uysal, Gökhan Gönül'den önce davranarak gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçeli oyuncular, golden önce Necip Uysal'ın Gökhan Gönül'e faul yaptığını savunarak itiraz etti ancak hakem Numanoğlu, VAR'dan gelen onay üzerine santrayı gösterdi.3-1'den sonra Beşiktaş, tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Fenerbahçe ise tüm riskleri alarak hücum etmeye başladı. 68. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan ile farkı 1'e indirdi. Ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş soldan topu içeri ortaladı. Kemal Ademi'nin kafayla indirdiği pası önünde bulan Dimitris Pelkas'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan altıpas önünden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe, oyunun son bölümünde Beşiktaş kalesinde baskı kurdu ve gol aradı. Özellikle, kanatlardan yapılan ortalarla gol arayan sarı lacivertli ekip Beşiktaş savunmasını aşamadı. Kontratak fırsatları arayan Beşiktaş, 88. dakikada etkili bir atak sonucu Fabrice Nsakala ile farkı tekrar 2'ye çıkardı.Fenerbahçe, 90+6. dakikada penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem monitöre pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıyı gole çevirdi.Beşiktaş, Başakşehir'e karşı 3-2 kazandığı maçın ardından Fenerbahçe deplasmanından da 4-3'lük skorla galip ayrılarak ligde önemli bir virajı 6 puanla geçmiş oldu.2. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol şansını değerlendiremedi. Sağdan Ozan'ın ara pasıyla çizgiye inen Pelkas'ın yerden içeri çevirdiği topun gelişine Perotti'nin şutunda meşin yuvarlak savunmada Rosier'e çarptı. Atağın devamında topu yeniden önünde bulan Perotti'nin sol ayağıyla altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin, soldan bindiren Aboubakar'ı gördü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde Lemos'tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.20. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topu kontrol eden Ghezzal'ın altıpasın önüne ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.34. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hücum yönünün sağından Sosa'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand'ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2.39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda savunmaya çarpan top direk dibinden kornere çıktı.53. dakikada Fenerbahçe ceza alanı içinde oluşan karambolde topla sağ kanatta buluşan De Souza, meşin yuvarlağı arka direkteki Necip Uysal'a bıraktı. Bu oyuncunun Gökhan Gönül'ün üzerinden kafa vuruşunda top fileleri gitti: 1-368. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında altıpasta topla buluşan Ademi'nin indirmek istediği top Atiba'ya çarparak üst direkten döndü. Topu önünde bulan Ozan Tufan, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 2-381. dakikada Caner Erkin'in yerden pasında ceza alanı önünde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.83. dakikada Caner'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha üstten auta çıktı.87. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Gustavo'dan iyi sıyrılan N'Koudu, sağ kanattan bir süre ilerledikten sonra arka direkte müsait durumdaki N'Sakala'yı gördü. Bu oyuncu sert bir vuruşla topu fileleri attı: 2-490+5. dakikada Thiam'ın şutunda Welinton'un müdahalesinde sarı-lacivertli oyuncu yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Video Yardımcı Hakem kararıyla penaltı noktasını gösterdi.90+7. dakikada Ozan Tufan penaltı atışında meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 3-4: Ülker: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Sosa (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Pelkas (Dk. 77 Thiam), Ozan, Perotti (Dk. 36 Caner Erkin), Cisse (Dk. 46 Ademi): Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal (Dk. 69 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal (Dk. 86 N'Sakala), Mensah (Dk. 70 N'Koudou), Larin, Aboubakar (Dk. 90+2 Güven Yalçın): Dk. 4 ve 20 Aboubakar, Dk. 53 Necip Uysal, Dk. 87 N'Sakala (Beşiktaş), Dk. 34 Cisse, Dk. 68 ve 90+7 (Penaltıdan) Ozan Tufan (Fenerbahçe): Dk. 50 Larin (Beşiktaş): Dk. 15 Tisserand, Dk. 38 Pelkas, Dk. 53 Mert Hakan Yandaş, Dk. 63 Gustavo, Dk. 90 Ozan Tufan, Dk. 90+9 Lemos (Fenerbahçe), Dk. 90 Rosier, Dk. 90+8 De Souza (Beşiktaş)