Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni kozu Adem Ljajic

Ligde son üç maçını kazanan Beşiktaş'ta birçok ismin önceki sezonlara göre performanslarını geliştirmeleri camiada büyük sevince neden olurken özellikle sezona şanssız bir başlangıç yapan, önce Covid nedeniyle takımdan uzak kalan akabinde sakatlanan Ljajic'in gösterdiği gelişim dikkatlerden kaçmıyor.



Nitekim teknik direktör Sergen Yalçın'ın Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede "Sakatlıklarını atlatan futbolcular çok formda döndü. Bunlardan Ljajic istediğim futbolu sergilemeye başladı. Sistemimi iyi bir şekilde uyguluyor" dediği öğrenildi.



Sergen Yalçın'ın Malatya deplasmanında da Ljajic'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.



