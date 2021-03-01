Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni kozu Adem Ljajic

Sezona iyi başlayamayan Adem Ljajic, son haftalardaki futboluyla kötü günleri geride bıraktığının sinyallerini verdi. Ljajic'in Malatya deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yeni kozu Adem Ljajic
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01 Mart 2021 08:26
Adem Ljajic
Adem Ljajic
Beşiktaş
Ligde son üç maçını kazanan Beşiktaş'ta birçok ismin önceki sezonlara göre performanslarını geliştirmeleri camiada büyük sevince neden olurken özellikle sezona şanssız bir başlangıç yapan, önce Covid nedeniyle takımdan uzak kalan akabinde sakatlanan Ljajic'in gösterdiği gelişim dikkatlerden kaçmıyor.

Nitekim teknik direktör Sergen Yalçın'ın Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede "Sakatlıklarını atlatan futbolcular çok formda döndü. Bunlardan Ljajic istediğim futbolu sergilemeye başladı. Sistemimi iyi bir şekilde uyguluyor" dediği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın Malatya deplasmanında da Ljajic'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.



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