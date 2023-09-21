Beşiktaşlı eski futbolcu Tabata, 42 yaşında transfer oldu

2011 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında eski takımı Al-Rayyan SC'ye transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaşlı eski futbolcu Tabata, 42 yaşında transfer oldu
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21 Eylül 2023 14:58
Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu.

Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı.

Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti. Tabata 8 milyon dolarlık rekor bedelle Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. 

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