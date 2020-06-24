Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığı iddia edildi

Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ve aynı zamanda kaptanı olan Nika Ninua ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığı iddia edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2020 01:16
Gürcü basını, Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'te forma giyen Nika Ninua ile anlaştığını sayfalarına taşıdı. Haberlere göre karşılıklı anlaşmaların sağlandığı belirtildi.

Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vaadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor.

Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 9 gol atıp 8 asist yaparken geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

21 yaşında olmasına rağmen takımının kaptanlığını yapan Ninua'nın sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona eriyor. Oyuncu geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için