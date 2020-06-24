Beşiktaş'ın Nika Ninua ile anlaştığı iddia edildi

Gürcü basını, Beşiktaş'ın Dinamo Tiflis'te forma giyen Nika Ninua ile anlaştığını sayfalarına taşıdı. Haberlere göre karşılıklı anlaşmaların sağlandığı belirtildi.



Dinamo Tiflis formasıyla gelecek vaadeden bir performans ortaya koyan Nika Ninua, 21 yaşında olmasına rağmen 4 sezondur Dinamo Riflis'in A Takımı'nda forma giyiyor.



Orta sahanın ortasında forma giyen Ninua Dinamo Tiflis formasıyla 36 maçta 9 gol atıp 8 asist yaparken geçen sezon takımı ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



21 yaşında olmasına rağmen takımının kaptanlığını yapan Ninua'nın sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona eriyor. Oyuncu geçen sezon Gürcistan Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmişti.



