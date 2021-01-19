Beşiktaş'ın Hasic ve Atakan kararı

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ajdin Hasic ve Atakan Üner için karar verildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Hasic ve Atakan kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 12:56
Beşiktaş Yönetimi, ara transfer döneminde 2 futbolcuyu kiralık olarak gönderme kararı aldı.

Teknik ekibin raporu doğrultusunda kanat hattında forma giyen genç isimler; Ajdin Hasic ve Atakan Üner, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak.

Bu konuda futbolculara talip olan kulüplerle görüşmelerin başladığı bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için