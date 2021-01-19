Beşiktaş'ın Hasic ve Atakan kararı

Beşiktaş Yönetimi, ara transfer döneminde 2 futbolcuyu kiralık olarak gönderme kararı aldı.
Teknik ekibin raporu doğrultusunda kanat hattında forma giyen genç isimler; Ajdin Hasic ve Atakan Üner, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak.
Bu konuda futbolculara talip olan kulüplerle görüşmelerin başladığı bildirildi.
Teknik ekibin raporu doğrultusunda kanat hattında forma giyen genç isimler; Ajdin Hasic ve Atakan Üner, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralanacak.
Bu konuda futbolculara talip olan kulüplerle görüşmelerin başladığı bildirildi.