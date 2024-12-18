Beşiktaş ve Trabzon'un gözdesi Matias Vargas'ın yeni takımı

Kariyerini Çin ekibi Shangai Port'ta sürdüren 27 yaşındaki Arjantinli sol kanat Matias Vargas'ın yeni adresi belli oluyor.



Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonda kiralırk olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, 5 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de daha önce 2021-22 sezonda kiralırk olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, 5 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ





Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Arjantinli futbolcuyla Süper Lig devlerin Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği ileri sürülmüş, futbolcunun menajeri Fernando Diego Cosentino, Vargas için Türkiye'nin önemli bir seçenek olduğunu açıklamıştı.



SUUDI ARABİSTAN EKİBİYLE PRENSİPTE ANLAŞTI





Arjantinli gazeteci Adriano Savalli'nin haberine göre, Matias Vargas Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştı.



PERFORMANSI



2022 Ağustos ayından bu yana formasını giydiği Shangai Port'ta 85 maça çıkan Matias Vargas 20 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.



PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO



27 yaşındaki futbolcunun günle piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. İki kez de Arjantinli Milli Takımı formasını giyme başarısı gösteren Vargas bir asistlik katkı yaptı.



