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Beşiktaş ve Samsunspor Kamara yarışında!

Rennes forması giyen Glen Kamara ile Beşiktaş ve Samsunspor ilgileniyor. 29 yaşındaki oyuncuya MLS kulüplerinden de ilgi var.

calendar 18 Haziran 2025 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş ve Samsunspor Kamara yarışında!
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş ve Samsunspor, orta sahaya takviye için harekete geçti. iki Süper Lig temsilcisi Rennes'in deneyimli orta saha oyuncusu Glen Kamara'yı listesine aldı.

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ta kiralık olarak geçiren Finlandiyalı futbolcunun, yeniden Fransa'ya dönmesi bekleniyor. Ancak Rennes, Kamara'yı kadrosunda düşünmüyor ve oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor.

Beşiktaş ve Samsunspor'un, 29 yaşındaki orta saha için bilgi toplama sürecine başladığı belirtildi. Kamara'nın transferi konusunda MLS ekiplerinin de devrede olduğu kaydedilirken, oyuncunun tercihini hangi ligden yana kullanacağı merak konusu. 


 

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