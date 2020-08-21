Beşiktaş ve Başakşehir, Bastos için karşı karşıya

Lazio'dan ayrılacağı konuşulan Bastos için iki Süper Lig ekibi birden devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş ve Başakşehir, Bastos için karşı karşıya
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21 Ağustos 2020 21:08
Angolalı stoper Bastos için İtalya'dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'den Beşiktaş ve Başakşehir transfer için karşı karşıya geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Süper Lig devlerinden Beşiktaş stoper oyuncusu için harekete geçti.

İki kulüp arasından Başakşehir daha istekli olan taraf durumunda ve Beşiktaş'a göre daha şanslı konumda yer alıyor.

Bastos, geçtiğimiz sezon takımı ile 22 resmi maça çıktı. Toplam 1.285 dakika süre alan stoper oyuncusu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

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