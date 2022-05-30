Beşiktaş, Turgay Gemicibaşı'nı gündemine aldı

Beşiktaş'ın gündemine, Sergen Yalçın'ın da teknik direktörken istediği Turgay Gemicibaşı geldi.



Süper Lig'de sezonu istediği noktada bitiremeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda takıma takviye yapmayı planlıyor. Gedson ve Josef rotasyonu için yerli oyuncu arayan Beşiktaş alternatifler üzerinde duruyor.



Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde de gündeme gelem Turgay Gemicibaşı için devreye girdi. Avusturya'nın Klagenfurt takıminda forma giyen 26 yaşındaki gurbetçi için oldukça uygun şartlarda bir transfer gündemde.



Daha önce de Beşiktaş ile anılan Turgay Gemicibaşı, siyah-beyazlılarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "2024'e kadar sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Tabii ki Beşiktaş gibi büyük bir takımla adımın anılması beni gururlandırıyor. Hemen hemen hiç kimse Super Lig'e hayır diyemez. Ancak bir şeylerin olması için kulüplerin anlaşması lazım. Ben şu anda Avusturya'ya odaklanmış durumdayım."





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