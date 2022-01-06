Beşiktaş tarihinde bir ilk: 1 sezonda 3 kupa

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

TFF Süper Kupa maçları

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı) 07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0 27.01.2021 İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2 05.01.2021 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu ve siyah beyazlılar tarihinde ilk kez 1 sezonda 3 kupa kazandı.TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15'incisi Katar'ın başkenti Doha'da oynandı.Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig'de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman'ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus'un vuruşunda ise top direkten döndü.Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle: