Beşiktaş'tan Yam Madar için açıklama

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko ile oynanan maçta Yam Madar'ın oyun alanına atılan yabancı maddeler sonucu yaralanması hakkında açıklama yaptı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması;



"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün akşam oynanan derbi müsabakasından zaferle ayrılan Beşiktaş Emlakjet takımımız, Kulübümüzü ve camiamızı sevince boğmuştur. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.000'i aşkın taraftarımızın oluşturduğu atmosfer bir kez daha Beşiktaş taraftarının spora ve takımına olan tutkusunu göstermiş ve herkesin takdirini kazanmıştır.



"ASLA TASVİP ETMİYORUZ"



Karşılaşmanın ilk yarısında asla tasvip etmediğimiz saha olayları meydana gelmiş ve bunun sonucunda rakip takım oyuncusuna yabancı madde isabet etmiştir.



Bu durum bizim için kabul edilemez ve asla tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Talihsiz bir şekilde yaralanan Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



Yalnız şu hususlar da göz ardı edilmemelidir:



"TAHRİK ETTİLER!"



Rakip takımın şube yöneticisi, nezaketen kendilerine ayrılan saha içi koltuklara talimatlara aykırı olarak kendi takım formasını giymiş bir şekilde gelmiş ve taraftarlarımızın dikkatini kendi üzerine çekmiştir.



Akabinde saha kenarından takımımızın momentumu eline aldığı ve farkı açtığı dakikalarda abartılı bir şekilde hakemlere itiraz ederek taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmuştur.



Rakip takım yöneticisinin örnek olması gerektiği yerde taraftarlarımızı tahrik edici davranışlarda bulunması kendi sporcusunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir.



Malum şahsın siyah-beyazlılarımızın başarısını gölgelemeye çalışması ve küçük oyunlar peşinde koşması temsil ettiği camiaya da yapılmış bir ayıptır.



Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu olaylar asla tasvip ettiğimiz davranışlar değildir.



Türk sporunun gelişmesi ve örnek teşkil etmesi için yetkilileri, tasvip etmediğimiz bu olaylara neden olanlara gerekli cezaların verilmesi hususunda göreve davet ediyoruz.



FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



Fenerbahçe Beko, mücadelede yabancı madde isabet eden Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.



Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:



"Bilindiği üzere Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko'nun 2 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar'ın kafasına isabet etmiştir.



Bu bölümde soyunma odasına gitmek durumunda kalan oyuncumuz, sağlık ekibimizin müdahalesi ve kendisinin bu yöndeki yoğun isteği sonrasında karşılaşmanın ikinci yarısına devam etmiştir.



Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar'ın durumu, yapılacak ileri tetkikler sonucunda netleşecektir.



Oyuncumuz Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



Bir basketbol maçında yaşanan tüm bu olaylardan hareketle;



Maçın her anında edilen küfürler bir yana tribünlerden atılan sayısız cisimle de sahadaki tüm bireylerin sağlığını tehdit eden bir ortam oluşmuştur.



Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz.



Asıl ve birincil sorumluluğu, spor alanlarında bu yaşananların hiçbir şekilde olmamasını, oluşması halinde ise ivedilikle son bulmasını sağlamak olan, başta Türkiye Basketbol Federasyonu olmak üzere tüm kişi ve kurumlardan;



Bu ortama sebebiyet veren şahıs ve şahısların tespit edilip gereken cezaların verilmesini,



Benzer utanç verici olayların tekrar etmemesi için en sert tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını bekliyoruz."





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