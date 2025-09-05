04 Eylül
Kazakistan-Galler
0-1
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
2-3
04 Eylül
Litvanya-Malta
1-1
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
1-3
04 Eylül
Slovakya-Almanya
2-0
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
0-3
04 Eylül
Hollanda-Polonya
1-1
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
0-6
04 Eylül
Çad-Gana
1-1
04 Eylül
Angola-Libya
0-1
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
0-2
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
1-1
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
2-3
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-0
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
3-0
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
3-1
04 Eylül
Tunus-Liberya
3-0
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
3-0
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
3-0
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
0-0
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
3-0
05 Eylül
Uruguay-Peru
3-0
05 Eylül
Brezilya-Şili
3-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'tan yabancı kontenjanı için operasyon!

Taylan Bulut'u Türk statüsüne geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş, bu hamleyle birlikte yabancı sayısını 13'e düşürecek.

calendar 05 Eylül 2025 08:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Sezona önemli transferler yaparak başlayan Beşiktaş, yabancı oyuncu planlaması yapmayı sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda toplam 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Taylan Bulut'u Türk statüsüne geçirmeyi hedefleyen yönetim, bu hamleyle birlikte sayıyı 13'e düşürecek.

Ancak Taylan Bulut'un Türk statüsüne geçmesi bile Beşiktaş için yetmeyecek. Siyah-beyazlılar, ilk olarak bir yabancıyı gönderme zorunda kalacak. Bu sayede yeni transferlere yer açılmış olacak. Aksi durumda kadroya katılacak isimlerin ya 2002 doğumlu ya da daha genç olması gerekecek. 

 


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
