Beşiktaş'tan yabancı kontenjanı için operasyon!

Sezona önemli transferler yaparak başlayan Beşiktaş, yabancı oyuncu planlaması yapmayı sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda toplam 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Taylan Bulut'u Türk statüsüne geçirmeyi hedefleyen yönetim, bu hamleyle birlikte sayıyı 13'e düşürecek.
Ancak Taylan Bulut'un Türk statüsüne geçmesi bile Beşiktaş için yetmeyecek. Siyah-beyazlılar, ilk olarak bir yabancıyı gönderme zorunda kalacak. Bu sayede yeni transferlere yer açılmış olacak. Aksi durumda kadroya katılacak isimlerin ya 2002 doğumlu ya da daha genç olması gerekecek.
Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda toplam 14 yabancı futbolcu bulunuyor. Taylan Bulut'u Türk statüsüne geçirmeyi hedefleyen yönetim, bu hamleyle birlikte sayıyı 13'e düşürecek.
Ancak Taylan Bulut'un Türk statüsüne geçmesi bile Beşiktaş için yetmeyecek. Siyah-beyazlılar, ilk olarak bir yabancıyı gönderme zorunda kalacak. Bu sayede yeni transferlere yer açılmış olacak. Aksi durumda kadroya katılacak isimlerin ya 2002 doğumlu ya da daha genç olması gerekecek.