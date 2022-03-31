Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi: Peter Barath...

Beşiktaş, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda 20 yaşındaki genç futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladı.

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Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi: Peter Barath...
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31 Mart 2022 09:21
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, koşan ve pres yapan bir takım yaratmak isteyen Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda 20 yaşındaki genç ön libero Peter Barath'ı takibe aldı.

Çok koşan ve önde pres yapan bir takım kurmak isteyen Valerien Ismael, 20 yaşındaki Peter Barath'ı takibe aldı. Fransız çalıştırıcı yönetime genç ön libero için "Bize önemli katkılar sağlayabilir" şeklinde bir rapor sundu.

Macar ekibi Debrecen'de forma giyen 20 yaşındaki ön libero Barath'ın da sözleşmesi Aralık 2022'de bitiyor. Piyasa değeri 400 bin Euro olan genç oyuncuyu çok beğenen Ismael, düşük maliyetle kar edilecek bir oyuncu olduğu için Barath'ın da mutlaka alınması yönünde istekte bulundu.

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