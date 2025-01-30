Beşiktaş'tan resmi hamle: Ansu Fati

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat hamlesi için Ansu Fati'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan resmi hamle: Ansu Fati
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30 Ocak 2025 22:25
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat hamlesi için Ansu Fati'yi gündemine aldı.

MENDES İLE TEMASA GEÇİLDİ

Relevo'nun haberine göre; Beşiktaş, Barcelona'nın oyuncusu Ansu Fati için menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti.

AJAX DA TALİP

Öte yandan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun ile Ajax'ın da ilgilendiği ancak yıldız ismin şu anda Barcelona'da kalmak istediği yazıldı.

Ansu Fati, bu sezon Barcelona'da 8 maça çıkarken skor katkısı sağlayamadı.



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