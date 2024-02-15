Beşiktaş'tan PassoLig kararı!

Kulüplerin, stadyum altyapı ihalesinde 'Biletleme' kısmı için TFF'ye taahhütname vermediği belirtildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, istedikleri şartlarda bilet şirketleriyle anlaşıp, gelirlerini yükseltip, özel anlaşmalar çerçevesinde biletini istedikleri aracı firma ile satabilme özgürlüğüne kavuştu.
Bununla birlikte biletleme konusunda ilk harekete geçen kulüp Beşiktaş oldu.
PassoLig ile geçtiğimiz senelerden daha farklı bir modelle 'özel' bir bilet satış anlaşması yaptı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, istedikleri şartlarda bilet şirketleriyle anlaşıp, gelirlerini yükseltip, özel anlaşmalar çerçevesinde biletini istedikleri aracı firma ile satabilme özgürlüğüne kavuştu.
Bununla birlikte biletleme konusunda ilk harekete geçen kulüp Beşiktaş oldu.
PassoLig ile geçtiğimiz senelerden daha farklı bir modelle 'özel' bir bilet satış anlaşması yaptı.